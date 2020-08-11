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Mersin'de girdikleri yangın havuzunda çamura saplanan iki köpek kurtarıldı

MERSİN HABERLERİ  | 11.08.2020 14:18 | Son Güncelleme

Mersin'de girdikleri yangın havuzunda çamura saplanan iki köpek kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, girdikleri orman yangınları için kullanılan yangın havuzunda çamura saplanan iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın havuzuna giren iki köpeğin saplandıkları çamurdan çıkamadığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine giden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışma sonucu iki köpeği havuzdan çıkardı.

Köpeklerin tedavilerinin ardından barınağa götürüleceği belirtildi.

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