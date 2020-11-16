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Mersin’de gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 16.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

Mersin’de bir şahsın evinde 14 kilo gümrük kaçağı tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde bir şahsın evinde arama yaptı.

Mersin’de gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

Mersin’de bir şahsın evinde 14 kilo gümrük kaçağı tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde bir şahsın evinde arama yaptı. Evde yapılan aramada, 14 kilogram kıyılmış satışa hazır gümrük kaçağı tütün, bin 620 adet içime hazır sigara haline getirilmiş makaron, 2 bin 400 adet dolum için temin edilen boş makaron ve bir adet elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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