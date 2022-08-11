Mersin’de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Atatürk Mahallesi'nde sokakta oynayan 6 yaşındaki Alparslan Dince'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.

Sürücü polis merkezine götürüldü, çocuğun cenazesi ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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