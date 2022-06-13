Mersin'de hastane bahçesinde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hastane bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesinde görevli temizlik personeli F.Y. (41) ile konuşmak için yanına gelen Z.D. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Z.D. tabancayla temizlik görevlisi ve kendilerini ayırmaya çalışan A.T'ye (42) ateş etti.

Yaralanan 2 kişi, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis ekiplerince yakalandı.

