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Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

17.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şule Pan'ın (45) kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında, Burhan Kakaç (55) idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin Tarsus

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