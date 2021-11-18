Mersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, kocasının kendisinden habersiz ailecek yaşadıkları evi satması üzerine "işlemin kendisinden habersiz gerçekleştiği ve satışın iptali" istemiyle dava açan kadın, mahkemece haklı bulundu.

Abdulkadir Kazan, 4 yıl önce banka kredisiyle Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde M.A'ya ait evi satın aldı. Kazan, bir süre sonra M.A. ve ailesinin evden çıkmasını istedi.

Bunun üzerine, M.A'nın eşi E.A, yaklaşık 2 yıl önce dairenin aile konutu olduğunu belirterek, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" gerekçesiyle satışın iptali için Abdulkadir Kazan ve kocası M.A'ya dava açtı.

Mersin 5. Aile Mahkemesinde görülen davada, Kazan üzerindeki tapu kaydının iptal edilmesine karar verildi. Mahkeme, tapu ve tescilin yeniden M.A. adına yapılmasını, ayrıca tapuya "aile konutu" şerhi konulmasını kararlaştırdı.

- Karara itiraz

Bunun üzerine yaklaşık 4 yıl önce banka kredisiyle evi alan Kazan, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti.

Kazan, AA muhabirine, evi incelemeye gittiğinde M.A'nın eşi E.A'nın da konutta olduğunu ve satışı bildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Evi aldığımda 'aile konutu' şerhi yoktu. 100 ay taksitle aldım ben bunu. Zaten aile şerhi olsa banka kredi vermez. Karar çıkıyor o zaman benim paramı versin, borçlarımı üstlensin. Benim hem 40 aya yakın ödediğim para gidiyor hem de 28 bin lira yargılama bedelini ödüyorum. Olmayan daireye halen taksit ödüyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

