YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulundu

Mersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulundu

18.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile mahkemesi, evin tapusunun dairelerini karısından habersiz satan kişiye yeniden tescil edilmesini kararlaştırdı

Mersin'de kadının, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" başvurusu haklı bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, kocasının kendisinden habersiz ailecek yaşadıkları evi satması üzerine "işlemin kendisinden habersiz gerçekleştiği ve satışın iptali" istemiyle dava açan kadın, mahkemece haklı bulundu.

Abdulkadir Kazan, 4 yıl önce banka kredisiyle Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde M.A'ya ait evi satın aldı. Kazan, bir süre sonra M.A. ve ailesinin evden çıkmasını istedi.

Bunun üzerine, M.A'nın eşi E.A, yaklaşık 2 yıl önce dairenin aile konutu olduğunu belirterek, "Kocam benden habersiz evimizi satamaz" gerekçesiyle satışın iptali için Abdulkadir Kazan ve kocası M.A'ya dava açtı.

Mersin 5. Aile Mahkemesinde görülen davada, Kazan üzerindeki tapu kaydının iptal edilmesine karar verildi. Mahkeme, tapu ve tescilin yeniden M.A. adına yapılmasını, ayrıca tapuya "aile konutu" şerhi konulmasını kararlaştırdı.

- Karara itiraz

Bunun üzerine yaklaşık 4 yıl önce banka kredisiyle evi alan Kazan, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti.

Kazan, AA muhabirine, evi incelemeye gittiğinde M.A'nın eşi E.A'nın da konutta olduğunu ve satışı bildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Evi aldığımda 'aile konutu' şerhi yoktu. 100 ay taksitle aldım ben bunu. Zaten aile şerhi olsa banka kredi vermez. Karar çıkıyor o zaman benim paramı versin, borçlarımı üstlensin. Benim hem 40 aya yakın ödediğim para gidiyor hem de 28 bin lira yargılama bedelini ödüyorum. Olmayan daireye halen taksit ödüyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyorGÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:32
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:56

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Limon Eczanesi
Akdeniz
Limon Eczanesi
Akdeniz
Limon Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.