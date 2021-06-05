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Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

05.06.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, kamyon ile limon yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal T'nin kullandığı 33 VG 451 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Stadyum kavşağı yakınında İsmet E. idaresindeki bir lojistik firmasına ait 01 EFC 32 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki İbrahim Halil T. ve kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Sırrı T, yaralandı.

Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sırrı T, yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kamyonetin kasasındaki limonların otoyola savrulması nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Yolun temizlenmesi için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

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