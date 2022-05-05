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Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı

05.05.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kayalıkta mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tömük Mahallesi'ndeki bir limon bahçesinde çalışan Alihan Açıkyörük, köpek seslerinin geldiği kayalıklara doğru ilerledi.

Bu sırada kayalıklardan bir tilkinin çıkıp kaçtığını gören Açıkyörük, kayalığın dar kısmında iki köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpekleri kendi imkanıyla çıkaramayan Açıkyörük, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kayalığın etrafını genişleterek bir köpeği çıkarırken diğeri de bulunduğu yerden çıktı.

Bulundukları yerden çıkarılan köpekler bölgeden uzaklaştı.

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