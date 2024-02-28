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Mersin’de kesinleşmiş hapis cezası olan bin 26 şahıs yakalandı

İHA İHA
28.02.2024 09:49
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 26 kişinin yakalandığını bildirdi.

Mersin’de kesinleşmiş hapis cezası olan bin 26 şahıs yakalandı

Vali Pehlivan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet ve jandarma birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiğini belirtti. İl genelinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıslara yönelik 19-26 Şubat arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonel çalışma yürütüldüğünü ifade eden Pehlivan, çalışma sonucunda, 5 yıla kadar cezası bulunan bin kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 11 kişi ve 10-20 yıl arası cezası bulunan 15 kişi olmak üzere, toplam bin 26 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini vurguladı.

Pehlivan, ayrıca aynı tarihler arasında, dolandırıcılık suçundan 369, hırsızlık suçundan 113, terör suçundan 3, cinsel suçlardan 6 ve yağma suçundan 7 kişi olmak üzere toplam 498 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

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