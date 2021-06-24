Mersin'de Refah Şilebi şehitleri anıldı

MERSİN (AA) - Mersin açıklarında 23 Haziran 1941'de bir denizaltı tarafından batırılan Refah Şilebi'nde şehit düşen 167 denizci törenle anıldı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından Refah Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen etkinlikte, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su şehitlik defterini imzaladı.

Daha sonra, Vali Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Refah Şehitleri anısına denize çelenk, diğer davetliler de karanfil bıraktı.

