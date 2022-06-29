Mersin'de tedavi edildiği parka yuva yapan leyleğin yavruları yumurtadan çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de tedavi edildiği Tarsus Doğa Parkı'na yuva yapan leyleğin yavruları yumurtadan çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ekiplerince yaralı bulunan leylek, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda tedavi edildi.

İyileşmesinin ardından doğaya salınan leylek, parktaki bir kafesin üzerine yuva yaptı.

Burada kuluçkaya yatan leyleğin 3 yavrusu oldu.

Leylek ve yavruları doğa parkında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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