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Mersin'de tıra çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

10.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tıra çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şengül idaresindeki 21 SA 990 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı otoyolu Çamalan mevkisinde, İ.K'nin kullandığı 42 KT 920 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün eşi Şahide Şengül ile otomobildeki M.Ş. (35) ve F.Ş (16), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şahide Şengül hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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