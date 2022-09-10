Mersin'de tıra çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şengül idaresindeki 21 SA 990 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı otoyolu Çamalan mevkisinde, İ.K'nin kullandığı 42 KT 920 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün eşi Şahide Şengül ile otomobildeki M.Ş. (35) ve F.Ş (16), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şahide Şengül hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz