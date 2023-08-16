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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı

16.08.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı

35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 35 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 33 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 260 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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