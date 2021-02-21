YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de yaban hayvanları unutulmadı

Mersin’de yaban hayvanları unutulmadı

21.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Mut ilçesinde aç kalan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.İlçenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı en çok yaban hayvanlarını etkiledi.

Mersin’in Mut ilçesinde aç kalan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
İlçenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı en çok yaban hayvanlarını etkiledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut DKMP Şefliğince, Kestel Dağındaki Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bulunan yaban hayvanları için doğaya pazar atığı, yem ve saman bırakıldı.
Mut DKMP şefliği görevlileri, "Hava soğuk yüksek kesimlerde üşüyoruz ama yaptığımız işten dolayı hayvanların karnını doyurduğumuz için bu sevgi içimizi ısıtıyor" dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

Mersin Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:16
Öğle
13:00
İkindi
16:05
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

İkinci baharını yaşayan çiftin nikahını Başkan Yılmaz kıydı

İkinci baharını yaşayan çiftin nikahını Başkan Yılmaz kıydı

Mersin’de çocuklara deprem simülasyon tırında deprem eğitimi

Mersin’de çocuklara deprem simülasyon tırında deprem eğitimi

Kadınlar üretecek çocuklar eğlenecek

Kadınlar üretecek çocuklar eğlenecek

Halk Müziği sanatçısı bağlama yapım atölyesi açtı

Halk Müziği sanatçısı bağlama yapım atölyesi açtı

Mezitli Belediyesi, Tece’de taziye evi ve muhtarlık binası açtı

Mezitli Belediyesi, Tece’de taziye evi ve muhtarlık binası açtı

Kariyer Merkezi ‘Askıda Kariyer Projesi’ni başlatıyor

Kariyer Merkezi ‘Askıda Kariyer Projesi’ni başlatıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.