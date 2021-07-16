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Mersin'de yangın çıkararak eski karısı ve kayınvalidesinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

16.07.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yangın çıkararak eski karısı ve kayınvalidesinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, benzin dökerek yangın çıkardığı evde boşandığı karısı ve kayınvalidesinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Ö.E, tartışmalarının ardından boşandığı karısı B.D'nin annesi Y.D. ile yaşadığı eve benzin döküp yangın çıkardı.

Alevlerin arasında kalan Y.D. ağır yaralandı, annesini kurtarmaya çalışan B.D'nin de ayağında yanık oluştu.

Yaralılar, kaldırıldıkları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, B.D'nin taburcu edildiği, durumu ağır olan Y.D'nin ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

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