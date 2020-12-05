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Mersin’de yeni otobüslerin rengi anketle belirlenecek

MERSİN HABERLERİ  | 05.12.2020 17:09 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince alınacak olan çevre dostu 100 CNG’li otobüsün renginin belirlenmesi için anket çalışması başlatıldığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araç filosuna kazandırılacak olan çevre dostu 100 CNG’li otobüsün rengini Mersin halkı belirleyecek.

Mersin’de yeni otobüslerin rengi anketle belirlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince alınacak olan çevre dostu 100 CNG’li otobüsün renginin belirlenmesi için anket çalışması başlatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araç filosuna kazandırılacak olan çevre dostu 100 CNG’li otobüsün rengini Mersin halkı belirleyecek. Vatandaşların kullanacağı otobüslerin rengini belirleyebilmesi için anket çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, 5 alternatif renk sundu.
“Mersin’e yakışacak yepyeni otobüsler alıyoruz, renk seçimini Mersinlilere bırakıyoruz. Seçimini yap, yeni otobüslerimizin rengini sen belirle” başlığı ile düzenlenen ankete tüm Mersinliler katılabilecek. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ’https://www.mersin.bel.tr/anket’ adresi üzerinden yayınladığı ankete, 8 Aralık’a kadar katılarak istediği rengi seçebilecek.

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