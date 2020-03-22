YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’in her yeri dezenfekte ediliyor

Mersin’in her yeri dezenfekte ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 22.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentin 13 ilçesinde 73 araç-ekipman ve 93 personelle kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede başlattığı dezenfeksiyon atağıyla, 4’ü merkezde olmak üzere Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentin 13 ilçesinde 73 araç-ekipman ve 93 personelle kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede başlattığı dezenfeksiyon atağıyla, 4’ü merkezde olmak üzere Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Özelikle vatandaşların toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanları dezenfekte eden ekipler, hastaneleri, otobüs duraklarını, bankları, parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarını, alışveriş merkezlerini, banka ve ATM’lerin çevrelerini, kaldırımları ve vatandaşların hava yoluyla veya direkt temasla etkileşim içerisine girdikleri noktaları dezenfekte etti. Ekipler, çalışmalar kapsamında çöp kutularından merdiven trabzanlarına kadar her noktaya özenle eğildi.
13 ilçede 93 personel ve 73 araç-ekipmanla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi
Büyükşehir Belediyesi’nin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikası’na sahip deneyimli ve uzman 93 personeli, sabah saatlerinde 73 araç ve ekipmanla kentin farklı noktalarında çalışmalara başladı. 50 ULV, 20 Holder ve 3 Mistd Blower’den oluşan toplam 73 ekipmanla kentteki çalışmalarını sürdüren ekipler, ULV ve Mistd Blower ekipmanlarıyla hava akışında dezenfeksiyon sağlarken, holder ekipmanıyla da vatandaşların temas ettiği noktaları dikkatle dezenfekte etti.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında İlaçlama Biriminde Mezitli İlçesi Bölge Sorumlusu olan Ahmet Akkum, yapılan çalışmaların kentin genelini kapsadığını belirterek, “İlaçlama Birimi olarak 4’ü merkez olmak üzere 13 ilçede 93 personelimizle dezenfeksiyon işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı daha çok halkın yoğun olduğu bölgelerde yapıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

“Keyifli, eğlenceli, umut veren filmler izleyin”

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler’de temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Kayseri’de Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Mersin Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:53
İkindi
16:20
Akşam
19:02
Yatsı
20:16

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Akdemir Eczanesi
Merkez
Ekinci Eczanesi
Merkez
Güngör Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Sedef Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Kaymakam Otcu, yaralı yüzbaşıyı ziyaret etti

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.