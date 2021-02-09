Mersinli 4 bin arıcı, Erdemli Belediyesinin desteğiyle ‘Merbal’ adıyla markalaştı

Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi”ne katılan Mersinli 4 bin arıcı ‘Merbal’ adıyla markalaştı. ‘Merbal’, e-ticaret üzerinden satışa sunulurken, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da arıcılara destek verdi.

Erdemli Belediyesi Dijital Dönüşüm Projesine Tarsus’tan Anamur’a kadar 4 bin üyesi ile katılarak, Merbal markasını oluşturan Mersin İli Arı Yetiştiriciler Birliğine bir destekte Mersinli vekillerden geldi. Mersin Milletvekili Şimşek ve Kılavuz, e-ticaret üzerinden Merbal ballarını satın alarak üreticiye destek oldu ve destek çağrısında bulundu.

“Üreticimizin yanındayız”

800’ü Erdemlili olmak üzere 4 bin Mersinli arıcının marka değerine dikkat çeken Milletvekili Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu projeden dolayı tebrik etti. Kılavuz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Erdemli Belediyesi’nin e-ticaret dijital dönüşüm kapsamında, Mersinli arıcılara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği projede, Mersin Arı Yetiştiriciler Birliğinin ürettiği, Mersinimiz öz markası Merbal’dan (merbal.net) alışverişimizi yaptık. Üreticimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.