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Mersinli çiftçi, kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Mersinli çiftçi, kumruların yuva yaptığı kamyonetini kullanmıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi İsmet Ateş, kamyonetine yuva yapan kumruları rahatsız etmemek için aracını çalıştırmıyor.

Esenpınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ateş, sebze taşımak için bindiği kamyonetinin ön camına kumruların yuva yaptığını gördü.

Yuvadaki 2 yumurtayı fark eden Ateş, bunun üzerine kamyonetini çalıştırmayıp, komşusundan emanet araç istedi.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların yumurtadan çıkmasını bekleyeceğini anlatarak, "Yavrular için aracımı kullanmayı bıraktım. Emanet araçla işlerimi görüyorum. Yavruların yumurtadan 21 günde çıkacağını tahmin ediyoruz. Büyümeleriyle birlikte süre 2 ayı bulabilir. Sabırla bekleyeceğiz." dedi.

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