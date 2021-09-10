Mert Hakan'dan iddialı açıklama

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, forma için büyük rekabetin yaşanacağı sezona sakatlıklarla başlayarak, büyük şanssızlık yaşadı.

Takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, ilk 11 için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hedefimiz ligde şampiyonluk ve Avrupa'da başarı yakalamak. Bu doğrultuda geniş ve kaliteli bir kadro oluşturuldu. Rekabet üst düzeyde ama bu beni korkutmuyor. Hocamız, iyi olanın forma giyebileceğini gösterdi. Ben de ilk 11'de oynamayı hak ettiğimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı.

