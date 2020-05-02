Mert Hakan ve Erme Kılınç F.Bahçe'yi Fatih Terim'e şikayet etti

Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.

EMRE VE MERT HAKAN'A TEKLİF

Bu sezon Sivasspor’un zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan yıldızlar Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç paylaşılamıyor. Devre arasına girmeden önce Galatasaray’ın görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu şimdi de Fenerbahçe kendi saflarına çekmek için yoğun çaba harcıyor.

FATİH TERİM'E SÖYLEDİLER

“Galatasaray’dan başka takımda oynamayız” diye söz veren Mert ve Emre de Fenerbahçe cephesinden gelen mesajları olduğu gibi Teknik Direktör Fatih Terim’e aktarıyor. Onu bütün gelişmelerden haberdar etmeye özen gösteriyor.

GALATASARAY SÖZÜNÜ TUTAR

İki oyuncu, yeni sezon planları yapan Emre Belözoğlu tarafından aranmalarını da Fatih Terim’e ilettiler. Belözoğlu’nun kendilerini arayıp, “Yeni sezon için çok iddialı bir kadro kuruyoruz. Sizi de bu takımda düşünüyoruz. Bize güç katarsınız. Gelirseniz seviniriz” dediğini aktaran oyuncular, kesinlikle bu teklife olumsuz yanıt verdiklerini de ilettiler.