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Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahada

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.

Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra sahada
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlıklar sonrası hakkında çıkarılan soruşturma kapsamında bir süre hapis yatan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) 6 ay men cezası aldı.

Geçtiğimiz günlerde cezası tamamlanan Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında hasretini sonlandırdı. Teknik Direktör İsmail Kartal, 77. dakikada Mert Hakan’ı sahaya sürdü.

Deneyimli oyuncunun oyuna girmesiyle tribünler alkışlarla destek verirken, maç sonunda ise adına tezahüratlar yapıldı.
Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025’te Bodrum FK ile oynanan lig maçında mücadele eden Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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