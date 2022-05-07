Mert Hakan Yandaş, CSKA Moskova'ya transfer oluyor mu? Menajeri açıkladı...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mert Hakan Yandaş'ın, kısa süre önce CSKA Moskova'ya transfer olacağı iddia edilmişti.

Sarı lacivertlilerin yıldızının menajerii, konuya ilişkin Rus basınına konuştu. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, oyuncusunun CSKA'ya transferini yalanladı.

"İLK DEFA DUYUYORUM"

Mert Hakan Yandaş'ın menajeri CSKA sorusuna ilişkin, "Bunu ilk defa duyuyorum. CSKA yönetiminden kimse benimle iletişime geçmedi. Bir teklif yapılsa bile, dikkate alıp almayacağımızı söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, 30 maçta 2 gol atıp 9 asist üretti ve 1864 dakika sahada kaldı.



