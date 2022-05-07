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Mert Hakan Yandaş, CSKA Moskova'ya transfer oluyor mu? Menajeri açıkladı...

07.05.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Mert Hakan Yandaş'ın CSKA Moskova'ya transfer olacağı iddiaları medyada geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin Mert Hakan'ın menajeri konuştu. Peki, Mert Hakan Yandaş CSKA Moskova'ya transfer olacak mı? İşte o sözler...

Mert Hakan Yandaş, CSKA Moskova'ya transfer oluyor mu? Menajeri açıkladı...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mert Hakan Yandaş'ın, kısa süre önce CSKA Moskova'ya transfer olacağı iddia edilmişti.

Sarı lacivertlilerin yıldızının menajerii, konuya ilişkin Rus basınına konuştu. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, oyuncusunun CSKA'ya transferini yalanladı.

"İLK DEFA DUYUYORUM"

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Mert Hakan Yandaş'ın menajeri CSKA sorusuna ilişkin, "Bunu ilk defa duyuyorum. CSKA yönetiminden kimse benimle iletişime geçmedi. Bir teklif yapılsa bile, dikkate alıp almayacağımızı söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, 30 maçta 2 gol atıp 9 asist üretti ve 1864 dakika sahada kaldı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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