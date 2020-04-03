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Merzifon’da nakdi yardımlar evlere ulaştırılıyor

AMASYA HABERLERİ  | 03.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner TL tutarındaki ödemeleri, ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.İhtiyaç sahibi ailelere 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ödenmeye başlayan nakdi destek sürecinde vatandaşların PTT şubeleri önünde korona virüs tehlikesine maruz kalacak şekilde bulundukları görüldüğünden 3 Nisan 2020 saat 10.00 itibarıyla nakdi destekler hak sahibi ailelerin evlerine emniyet ve jandarma ekipleri eşliğinde PTT görevlileri tarafından ulaştırılmaya başlandı.Vatandaşların bu kapsamda korona virüs salgınına karşı maruz kalmalarının önlendiğini belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “Hak sahibi ailelerimizi tek tek ziyaret ederek desteklerini kendilerine ulaştıran ekiplerimiz bu şekilde vatandaşlarımızın korona virüs riskine maruz kalmalarına engel olmaktadır” dedi.Devletin bu tür uygulamasından memnuniyet duyduğunu söyleyen vatandaşlar, zor zamanlarda devletin sağladığı sosyal destekleri büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner TL tutarındaki ödemeleri, ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.
İhtiyaç sahibi ailelere 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ödenmeye başlayan nakdi destek sürecinde vatandaşların PTT şubeleri önünde korona virüs tehlikesine maruz kalacak şekilde bulundukları görüldüğünden 3 Nisan 2020 saat 10.00 itibarıyla nakdi destekler hak sahibi ailelerin evlerine emniyet ve jandarma ekipleri eşliğinde PTT görevlileri tarafından ulaştırılmaya başlandı.
Vatandaşların bu kapsamda korona virüs salgınına karşı maruz kalmalarının önlendiğini belirten Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “Hak sahibi ailelerimizi tek tek ziyaret ederek desteklerini kendilerine ulaştıran ekiplerimiz bu şekilde vatandaşlarımızın korona virüs riskine maruz kalmalarına engel olmaktadır” dedi.
Devletin bu tür uygulamasından memnuniyet duyduğunu söyleyen vatandaşlar, zor zamanlarda devletin sağladığı sosyal destekleri büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Bu salgından da inşallah bir an önce kurtuluruz” diye konuştu.

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