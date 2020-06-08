MESKİ, 14 ayda 355 kilometre içme suyu hattı döşedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 13 ilçenin merkez ve mahallerinde 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar 355 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeyerek, yaklaşık 43 milyon TL değerinde yatırım yaptı. MESKİ Genel Müdürlüğü, 14 ayda il genelinde hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 2019 yılında tüm ilçelerde içme suyu yatırımlarına hız veren MESKİ, Erdemli ilçesi Kocayer Üzümlü-Şahna 1. kısım içme suyu projesinin ihalesini yaptı. İhale sonucunun ardından çalışmalara başlayan MESKİ, bu mahallelerin içme suyu sorununa son verecek. Bu yıl 13 ilçede içme suyu yatırımlarına devam eden MESKİ, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş, Tömük ve Elvanlı Mahallelerinin içme suyu projelerini hayata geçirerek mahallelerin içme suyu sorununu ortadan kaldıracak. Öte yandan, Silifke ilçesi Yeşilovacık grubu mahalleleri (Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Hırmanlı, Mavikent ve Tisan yerleşim birimi), Uzuncaburç Mahallesi, Mut ilçesi Göğden Mahallesi içme suyu projeleri yapıldı. Tarsus ilçesi Batıova grubu (Huzurkent, Atalar, Aliefendioğlu, Yeniçay, Aliağa, Hasanağa, Yeşiltepe Bahşiş, Köselerli, Kulak ve Tarsus Sahil Turizm Bölgesi), Mezitli ilçesi Kuzucubelen grubu (Akarca, Kuzucubelen, Doğançay, Cemilli ve Yenişehir ilçesi Uzunkaş Mahalleleri) içme suyu projeleri de tamamlandı. Projeler, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı yatırım programı doğrultusunda hayata geçirilmeye başlıyor.

“Mersin’i modern ve sağlıklı altyapı ağlarıyla donatıyoruz”

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, içme suyu hizmetlerinin planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“MESKİ Genel Müdürlüğü olarak 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar 13 ilçemizde toplamda 355 kilometrelik içme suyu hattı döşerken, kullanım ömrünü tamamlayan ve vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyen eski içme suyu hatlarını da yeniliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde döşediğimiz içme suyu hatlarıyla Mersin’i modern ve sağlıklı altyapı ağlarıyla donatıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 137 depo rehabilitasyonu, Toroslar ve Yenişehir ilçelerimize 1 adet yeni depo yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra ihtiyaç bulunan yerleşim yerlerinde kendi ekiplerimizle ve yüklenici firmalar aracılığıyla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mersinli vatandaşlarımıza en hızlı ve kaliteli hizmetleri ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

