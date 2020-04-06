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Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptıkları siperlikleri hastaneye teslim etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsüyle mücadele için yaptıkları siperlikleri hastaneye teslim etti.Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve destek olabilmek adına koruyucu siperlik üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş hastaneye giderek siperlikleri teslim etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüsüyle mücadele için yaptıkları siperlikleri hastaneye teslim etti.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve destek olabilmek adına koruyucu siperlik üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş hastaneye giderek siperlikleri teslim etti. Baş, “Korona virüs salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisinin maskeler ve siperlikler olduğunu ve ürettikleri 180 adet koruyucu siperliği sağlık çalışanlarının kullanması için Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sezgin Mutlu’ ya teslim ettik. Bu siperliklerin üretiminde emek harcayan ve destek veren Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’ a, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine çok teşekkür ederim” dedi.
Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sezgin Mutlu, "Bu zor dönemde bizim maddi manevi yanımızda olduklarını hissettiren Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’ a, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’ a, Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

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