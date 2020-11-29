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Messi'den tarihi an! Golünü attı, Maradona'ya selam gönderdi...

İSPANYA HABERLERİ  | 29.11.2020 18:12 | Son Güncelleme

İspanya'da Barcelona, Osasuna engelini rahat geçti. Lionel Messi ise golünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Maradona'ya adadı.

Messi'den tarihi an! Golünü attı, Maradona'ya selam gönderdi...

İspanya Ligi'nde Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Martin Braithwaite, 42. dakikada Antoine Griezmann, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 73. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı golün sevincini kısa bir süre önce hayatını kaybeden Maradona'nın Newell's Old Boys formasıyla yaptı.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 14'e yükseltti. Osasuna 11 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gewlecek hafta Barcelona, Cadiz'e konuk olacak. Osasuna, Real Betis'i ağırlayacak.

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