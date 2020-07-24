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Messi ile Ronaldo buluşuyor! İnter transfer için devreye girdi...

İTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Barcelona'da geleceği konusunda belirsizlikler bulunan Messi için İtalya'dan müthiş bir iddia geldi. Çizme'de ortaya atılan iddialara göre Inter'in Messi'yi kadrosuna katarak Ronaldo-Messi rekabetini Serie A'ya taşıyabileceği belirtildi.

Messi ile Ronaldo buluşuyor! İnter transfer için devreye girdi...

Barcelona'da sürekli "ayrılık yok" açıklamaları gelse de, Lionel Messi'nin geleceği hakkında dedikodular alevlenmeye devam ediyor. Son iddia İtalya'dan geldi ve Inter'in Messi için yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Milano'da ev satın aldı ve Ağustos ayında İtalya'ya taşınacak. Bunun üzerine Messi'nin Inter'e transfer olabileceği haberleri de ortaya çıkmaya başladı.

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ARACILAR GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Inter yetkililerinin, "Şu anda görüşme yok" dediği ancak arka planda bazı aracıların görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Serie A yönetiminin de bu transfere destek verdiği ve Messi ile Ronaldo'nun rekabetinin İtalya'ya taşınmasının ligin geleceği açısından çok değerli olacağı yönünde yorumlar yaptığı da kaydedildi.Barcelona'dan yıllık 50 milyon euroya yakın bir maaş alan Messi'nin sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.


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