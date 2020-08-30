Messi'nin fotoğrafını kasıklarına dövme yaptıran Brezilyalı model Suzy Cortez isyan etti!

İngiliz basınına konuşan Cortez, Messi'nin Barcelona için bu zamana kadar her şeyi yaptığını ve ve Josep Maria Bartomeu başkan olduğu sürece Katalan ekibini desteklemeyeceğini söyledi.Bundan sonra 33 yaşındaki Arjantinli oyuncunun anlaştığı iddia edilen Manchester City'yi destekleyeceğini söyleyen Cortez, "Artık City'nin en fantastik hayranıyım. Son 5 yılda Messi olmasaydı Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne bile katılamazdı. Tarihin en iyi oyuncusu, Barcelona tarafından çöp muamelesi görüyor" dedi.
Messi'nin ayrılık kararını desteklediğini belirten Cortez, "Messi ve Suarez'e davranış şeklinden dolayı üzgünüm. Barcelona'yı seviyorum ama Bartomeu başkan olduğu sürece kulübü desteklememe kararı aldım.Çocukluğumdan beri Barcelona'yı destekledim ama spordaki en büyük idolüm olan kişinin yanında olmayı asla bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.
Barcelona başkanını eleştirmeye devam eden 30 yaşındaki model, "Bartomeu ve Abidal tüm iyi takımı yok etti ve şimdi onlar yüzünden tüm zamanların en iyisi Katalonya'yı terk edecek. Bu, benim gibi dünyanın dört bir yanındaki tüm Barcelona taraftarları için üzücü bir durum" şeklinde konuştu.
2016 yılında, paylaştığı fotoğraf ve gönderdiği mesajlarla Messi'nin tepkisini çeken ve Arjantinli yıldızın sosyal medyadan kendisini engellemesine mani olamayan Suzy Cortez, buna rağmen kasık bölgesine Messi'nin silüetinin dövmesini yaptırarak hayranlığını gözler önüne sermişti.
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