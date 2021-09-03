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Messi: Paris St-Germain'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorum

03.09.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Lionel Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüğne transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Lionel Messi, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Hepiniz Barcelona'dan nasıl ayrıldığımı biliyorsunuz. Kulüpte geçen onca yıl sonrası bu çok zordu. Ancak buraya, Paris'e geldiğim andan itibaren çok mutlu olduğumu hissettim" dedi.

Messi: Paris St-Germain'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorum

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Lionel Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüğne transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Messi, PSG'yle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ettiğini söyledi.

Lionel Messi, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Hepiniz Barcelona'dan nasıl ayrıldığımı biliyorsunuz. Kulüpte geçen onca yıl sonrası bu çok zordu. Ancak buraya, Paris'e geldiğim andan itibaren çok mutlu olduğumu hissettim" dedi.

Messi, bir an önce yeni takımıyla antrenmanlara başlamak, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla beraber olmak istediğini belirtti.

34 yaşındaki Arjantinli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten sabırsız biriyim. Tıpkı kariyerimin ilk anında olduğu gibi, kupalar kazanmak istiyorum. Bu kulübün, tüm kupaları kazanmak için mücadeleye hazır olduğunu hissediyorum. Benim hedefim de bu: Kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum ve bu nedenle PSG'ye geldim."

Messi, çeşitli takımlarında 21 yıl formasını giydiği Barcelona'dan ayrıldıktan sonra, PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG'de 30 numaralı formayı giyecek ünlü futbolcunun yılda net 35 milyon euro alacağı belirtiliyor.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Lionel Messi

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise "Messi'yi futbolcumuz olarak tanıttığım için çok mutluyum ve bundan dolayı çok gururluyum" dedi.

Nasser Al-Khelaifi, Messi'nin transferini "PSG ve futbol dünyası için tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Kariyerinde altı kez Altın Top Ödülü'nü kazanan Messi, Pazar günü gözyaşları döktüğü bir basın toplantısıyla Barcelona'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Barcelona, İspanya'da La Liga'nın finansal fair play kuralları nedeniyle Messi'yi kadrosunda tutamayacağını duyurmuştu.

Barça formasıyla 17 yılda 672 gol

Lionel Messi, Barcelona'nın tarihindeki en golcü futbolcu. Messi, Barcelona formasıyla 17 yılda 778 maçta 672 gol attı ve 35 kupa kazandı.

Instagram'da 245 milyon takipçisi olan Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi, TV yayın haklarındaki kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) büyük katkı sağlayacağı yorumları yapılıyor.

Bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG'nin forvet hattında, Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe de bulunuyor.

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı PSG, geçen sezon Ligue 1'i Lille'nin arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

PSG, Pochettino'nın selefi Thomas Tuchel yönetiminde bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak finalde Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.

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