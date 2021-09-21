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Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

21.09.2021 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, yeni transfer olduğu Paris St-Germain ile ilk kez sahaya çıktı.

Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, yeni transfer olduğu Paris St-Germain ile ilk kez sahaya çıktı.

Reims ile oynanan ve 2-0'lık skorla sonuçlanan lig maçının 66. dakikadasında Neymar'ın yerine oyuna giren Messi, 30 numaralı formayı giydi.

Reims maçı Messi'nin kariyerinde Barcelona haricindeki bir takımla oynadığı ilk maç olarak da kayıtlara geçti.

Kulübün teknik direktörü Mauricio Pochettino, Amazon'a verdiği demeçte, "En iyi halinden hala çok uzakta. Ama antrenmanları iyi gidiyor. İki hafta içerisinde iyi duruma gelecektir" diye konuştu.

Messi'nin performansını beğendiğini ve ilk maçında galibiyet almalarının önemli olduğunu vurgulayan Pochettino şöyle devam etti:

"Ondan gelecek en iyi katkıyı bekliyoruz. İlk kez sahaya çıktığı için mutluyum. Bu onun için çok önemliydi. Sadece kendi taraftarlarımızdan değil, tüm tribünlerin onun için tezahürat yaptığını duymak güzeldi, bu Leo'nun kazandığı bir şey."

Messi

Maçtaki iki golü de İspanyol takımı Real Madrid'in transfer gündeminde olan Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid, 22 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe için 160 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Mbappe'nin hala oyuncuları olduğunu söyleyen Pochettino, açıklamasında "Biliyorsunuz ki futbolda ve iş dünyasında her zaman dedikodular olur" ifadelerini kullandı.

Mbappe bugüne kadar PSG ile çıktığı 175 maçta 135 gollük başarı gösterdi.

Transfer söylentileri hakkında kulüp başkanın ve sportif direktörün çok net olduğunu söyleyen Pochettino, "O hala burada. Kylian'a sahip olduğum için gerçekten mutluyum" görüşünü dile getirdi.

Reims'in sahasında oynanan maçta toplamda 20 bin bilet satıldı. Messi'nin PSG'ye imzalamasından önce maç için satılan bilet sayısı yaklaşık 6 bin civarındaydı.

13 yaşında Barcelona ile futbola başlayan Messi, Katalan ekibinde 778 maçta 672 gol kaydetti.

Altı Ballons d'Or kazanan Messi, modern futbolun en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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