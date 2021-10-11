SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

11.10.2021 05:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, yeni transfer olduğu Paris St-Germain ile ilk kez sahaya çıktı.

Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, yeni transfer olduğu Paris St-Germain ile ilk kez sahaya çıktı.

Reims ile oynanan ve 2-0'lık skorla sonuçlanan lig maçının 66. dakikadasında Neymar'ın yerine oyuna giren Messi, 30 numaralı formayı giydi.

Reims maçı Messi'nin kariyerinde Barcelona haricindeki bir takımla oynadığı ilk maç olarak da kayıtlara geçti.

Kulübün teknik direktörü Mauricio Pochettino, Amazon'a verdiği demeçte, "En iyi halinden hala çok uzakta. Ama antrenmanları iyi gidiyor. İki hafta içerisinde iyi duruma gelecektir" diye konuştu.

Messi'nin performansını beğendiğini ve ilk maçında galibiyet almalarının önemli olduğunu vurgulayan Pochettino şöyle devam etti:

"Ondan gelecek en iyi katkıyı bekliyoruz. İlk kez sahaya çıktığı için mutluyum. Bu onun için çok önemliydi. Sadece kendi taraftarlarımızdan değil, tüm tribünlerin onun için tezahürat yaptığını duymak güzeldi, bu Leo'nun kazandığı bir şey."

Messi

Maçtaki iki golü de İspanyol takımı Real Madrid'in transfer gündeminde olan Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madrid, 22 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe için 160 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Mbappe'nin hala oyuncuları olduğunu söyleyen Pochettino, açıklamasında "Biliyorsunuz ki futbolda ve iş dünyasında her zaman dedikodular olur" ifadelerini kullandı.

Mbappe bugüne kadar PSG ile çıktığı 175 maçta 135 gollük başarı gösterdi.

Transfer söylentileri hakkında kulüp başkanın ve sportif direktörün çok net olduğunu söyleyen Pochettino, "O hala burada. Kylian'a sahip olduğum için gerçekten mutluyum" görüşünü dile getirdi.

Reims'in sahasında oynanan maçta toplamda 20 bin bilet satıldı. Messi'nin PSG'ye imzalamasından önce maç için satılan bilet sayısı yaklaşık 6 bin civarındaydı.

13 yaşında Barcelona ile futbola başlayan Messi, Katalan ekibinde 778 maçta 672 gol kaydetti.

Altı Ballons d'Or kazanan Messi, modern futbolun en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğulduKendisini satırla öldürmeye çalışan sevgilisi için gözyaşlarına boğuldu
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntülerFormula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'dan asrın bombası!

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray'da büyük kriz!

Sosyal medyada dalga konusu oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Attığı golü ölen ağabeyine adayınca PFDK'lık oldu

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Emre Belözoğlu'ndan G.Saray'a büyük kıyak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.