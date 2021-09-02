Messi, resmen Paris St-Germain'de

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüyle anlaştı.

Fransız temsilcisi transferi, "PSG, Leo Messi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" ifadeleriyle duyurdu.

https://twitter.com/PSG\_English/status/1425199613284335617

Paris'e giden Messi, sağlık kontrolünün ardından kendisini PSG'ye bağlayan iki yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Ünlü futbolcunun yılda net 35 milyon euro alacağı belirtiliyor.

Kariyerinde altı kez Altın Top Ödülü'nü kazanan 34 yaşındaki Messi, Pazar günü gözyaşları döktüğü bir basın toplantısıyla Barcelona'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Barcelona ise İspanya'da La Liga'nın finansal fair play kuralları nedeniyle Messi'yi kadrosunda tutamayacağını duyurmuştu.

Barça formasıyla 17 yılda 6**7**2 gol

Lionel Messi, Barcelona'nın tarihindeki en golcü futbolcu.

Messi, Barcelona formasıyla 17 yılda 778 maçta 672 gol attı ve 35 kupa kazandı.

Instagram'da 245 milyon takipçisi olan Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi, TV yayın haklarındaki kriz nedeniyle zor bir dönemden geçen Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) büyük katkı sağlayacağı yorumları yapılıyor.

Bu sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen PSG'nin forvet hattında, Brezilyalı Neymar ve Fransız Kylian Mbappe de bulunuyor.

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı PSG, geçen sezon Ligue 1'i Lille'nin arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

PSG, Pochettino'nın selefi Thomas Tuchel yönetiminde bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak finalde Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.