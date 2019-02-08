SPOR

Mesut Özil: Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu açıklandı. Haberin ardından spor camiasından çok sayıda mesaj atıldı. Mesut Özil "Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok" diye yazdı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

Sala'nın ardından spor camiasından çok sayıda mesaj geldi. İşte onlar...

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Bu isimlerden biri de Mesut Özil'di. Özil, "Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok" diyerek futbolcunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bu isimlerden biri de Mesut Özil'di. Özil, "Böyle bir acıyı tarif edecek kelime yok" diyerek futbolcunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.
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Anahtar Kelimeler:
Enkazı Manş Denizi Emiliano Sala mesut ozil

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