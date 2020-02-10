Mesut Özil'den Arteta açıklaması

Arsenal'in yıldızları Mesut Özil ve takım arkadaşları Alexandre Lacazette, ile Hector Bellerin yeni menajerleri Mikel Arteta döneminin farkını anlattı.

Dubai'deki kampta konuşan Mesut Özil, "Takım olarak çok daha mutluyuz. Herkes, her şeyini ortaya koymak istiyor. Taktiksel olarak çok daha iyi bir takımız artık. Umarım, gelecekte daha da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Alexandre Lacazette ise Mesut Özil'e katıldığını belirterek, "Şimdi, birlikteliği daha kuvvetli bir takım olduk. Sahada daha iyi bir takımız. Taktiksel olarak her geçen gün ileriye gidiyoruz. Önümüzdeki birkaç haftada daha da ileri gideriz." dedi.

Hector Bellerin ise, "Mikel, yeni bir felsefe getirdi. Son birkaç maçta bu yöndeki gelişimi gösrebilirsiniz. Büyük değişimler yaşayacağız. Büyük etkiler bırakması için çok erken." açıklamasını yaptı.

