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Mesut Özil'den Arteta'ya gönderme

28.08.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, eski takımı Arsenal'in hocası Mikel Arteta'ya göndermede bulundu.

Mesut Özil'den Arteta'ya gönderme

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Özil, eski takımı Arsenal'in Manchester City'e 5-0 yenilmesinin ardından Twitter'dan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın sözü olan, "Sürece güvenin" yazısıyla bir paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

ARSENAL'DEN 67 YIL SONRA BİR İLK

Arsenal, Manchester City yenilgisiyle birlikte 1953-1954 sezonu sonrasında ilk kez 3'te 0'la Premier Lig'e başlangıç yapmış oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu bitikte kendini fasülyeden sanıyor.....
hala burda değilsin aklın arsenalde yazık etti renkliler sana

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