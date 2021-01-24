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Mesut Özil, Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?

24.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe, Mesut Özil için yaptığı KAP bildiriminde maaş açıklamasına yer vermedi. Böylece yıldız 10 numaranın maaşının 3.8 milyon euro'dan aşağı olduğu kesinleşti.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. KAP'a ise açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe 2014 yılında KAP'a geçtiği güncellemede; yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin %5'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda oyunculara yapılacak ödemelerde KAP'a açıklama yapma zorunluluğu olduğunu duyurmuştu.

Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen'e göre; Fenerbahçe için 3.8 milyon euro'yu aşan futbolcu maaşlarında ve 4.4 milyon euro'yu aşan bonservis bedellerinde Borsa İstanbul'a açıklama yapma yükümlülüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile sözleşme imzaladığını duyururken maaşını ise duyurmadı. Böylece, Mesut Özil için Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak toplam ücretin yıllık 3.8 milyon euro'dan aşağı olduğu kesinleşmiş oldu.

FENERBAHÇE'DEN ÇIKACAK RAKAM

Fenerbahçe, Mesut Özil'e 3.5 yılda maaş olarak toplam 12 milyon euro ve 5 milyon euro imza parası alacak. Toplam 17 milyon euro'nun sadece 7 milyon euro'luk bölümü Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Ücretin kalanını ise sponsorlar karşılayacak.

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