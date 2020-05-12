Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe ile transferde adı anılan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'de kalacağını belirten Söğüt, yıldız futbolcunun Arsenal sonrasında birkaç yıl daha futbol oynayabileceğini ifade etti.

Mesut Özil'in sözleşmesi tamamlanana kadar Arsenal'de devam edeceğini belirten Söğüt, "Mesut'un Arsenal'de 1 yıllık daha sözleşmesi var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN MESUT ÖZİL SÖZLERİ

Sosyal medyada yaptığı canlı yayında konuşan Acun Ilıcalı, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde..." demişti.

Acun Ilıcalı, "Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım." şeklinde sözlerini noktaladı.