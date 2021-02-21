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Mesut Özil, Göztepe maçında nasıl oynadı?

21.02.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Göztepe maçında nasıl oynadı?

Fenerbahçe'de Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Mesut Özil, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

90 dakika boyunca sahada kalan Özil, yüzde 64 pas atarken, 87'lik pas isabetiyle oynadı. Mücadelede şut atamayan Mesut, 4 şut pası verirken, 7 ortasının 2'sinde isabet sağlayabildi.

İşte Mesut Özil'in Göztepe maçı istatistikleri;

87: Pas İsabeti (%)
64: Pas
62: Kısa Pas
2: Uzun Pas
0: Şut
4: Şut Pası
2: İsabetli Orta
5: İsabetsiz Orta
1: Top Kapma
1: Şut Engelleme
2: Pas Arası
0: Yapılan Faul
0: Yaptığı Faul
2/8: İkili Mücadele
1/3: Hava Topu Mücadelesi

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Çok güzel oynadı umarım hep böyle oynar
dolandı durdu osai kacıo edıo adama top atmıyolar duragan ve yavas oynuo fb orta yapıo kafa vuran forvet yok
Futbol hayatı bitip haybeden para alan adam.

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