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Mesut Özil'in arkadaşı olarak nitelendirdiği kanser hastası Charlie hayatını kaybetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Mesut Özil, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Mesut Özil, arkadaşı olarak nitelendirdiği Arsenal taraftarı Charlie'nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Charlie, uzun süredir kanserle verdiği savaşı kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Mesut Özil'in arkadaşı olarak nitelendirdiği kanser hastası Charlie hayatını kaybetti

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'i derinden üzen bir olay meydana geldi.

Türk asıllı Alman futbolcunun “Arkadaşım ve büyük bir Arsenal taraftarı” diye nitelediği Charlie hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle savaşan ve beyninde tümör bulunan küçük Charlie’nin ölümü Mesut’u yıktı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Mesut Özil “Arkadaşım ve büyük Arsenal taraftarı Charlie’nin kanserle süren uzun soluklu savaşını kaybettiği haberini aldım. Huzur içinde yat. Seni çok özleyeceğiz, Charlie” yazdı.

12 yaşında olan Charlie, Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe’yle de tanışmıştı.

Mesut Özil, Charlie’yi maça davet etmiş, müsabaka bittikten sonra Amine Gülşen ve Charlie’yle birlikte hamburger yemeye gitmişlerdi.

ozil-charlie

mesut


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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil arsenal Charlie

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