SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil'in menajerinden F.Bahçe açıklaması

Mesut Özil'in menajerinden F.Bahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2020 23:33 | Son Güncelleme

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaline ilişkin konuştu.

Fenerbahçe ile transferde sık sık adı geçen Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşa konuştu.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün açıklamalarından satırbaşları:

Herkes şu an Almanya'ya bakıyor. Almanlar bir örnek teşkil edecek. En önemli konu; federasyonların, kulüplerin ve hükümetlerin beraber çalışması.

Bu süreçten sonra bonservislerde düşüş yaşanabilir. Kiralama ve takas yönteminin daha fazla kullanılacağını düşünüyorum.

Mesut Özil, diğer Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalarına devam ediyor. Mesut baba oldu. Şu an onun için hayat çok güzel. Her gün kızının yanında.

Mesut'un 1 sene daha Arsenal kulübüyle sözleşmesi var. Sonrasını zaman gösterecek. Hep beraber bir karar vereceğiz.

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Bu konu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Gizlilik hakları var. Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Sözleşmesi bitince bir karar verecek. Hayırlısı neyse o olacak

Mesut Özil'in dünyada son 7-8 senede yaptığı yardımı çok az futbolcu yapmıştır. Mesut, varlıklı bir aileden gelmedi. Her zaman paylaşmak istiyor. Sahada nasıl asist yapıyorsa, saha dışında da insanlara devamlı asist yapan bir insan.

ACUN ILICALI'DAN "MESUT ÖZİL" HAKKINDA AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı ise Mesut Özil hakkında "Mesut Özil'in sözleşmesi bittiği anda transferde Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Menajeri transfer teklifini açıkladı! Premier Lig...Menajeri transfer teklifini açıkladı! Premier Lig...
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Bir kent diken üstünde! Doç. Dr. Enginyurt'tan sert tepki: Çok cahiliz

Bir kent diken üstünde! Doç. Dr. Enginyurt'tan sert tepki: Çok cahiliz

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Ünlü futbolcu eşinden ayrıldı, 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu!

Ünlü futbolcu eşinden ayrıldı, 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu!

G.Saray'dan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

G.Saray'dan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!

Ercan Taner maç anlatmayacağını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil'in menajerinden F.Bahçe açıklaması

Mesut Özil'in menajerinden F.Bahçe açıklaması

Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

Menajeri transfer teklifini açıkladı! Premier Lig...

Fenerbahçe, koronavirüs testine giriyor!

Fenerbahçe koronavirüs testinde!

Fenerbahçe genç futbolcu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı: Mesut Özil'in sözleşmesi bittiğinde favori Fenerbahçe

Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı

Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.