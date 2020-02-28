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Mete Kalkavan’ın Kayserispor ve Göztepe maçları

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 08:40 | Son Güncelleme

Hes kablo Kayserispor-Göztepe maçını yönetecek olan hakem Mete Kalkavan, düdük çaldığı 309 maçta 72 kez kırmızı kart çıkarttı.İlk kez Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçında düdük çalacak olan Mete Kalkavan, bugüne kadar 309 maç yönetti.

Mete Kalkavan’ın Kayserispor ve Göztepe maçları

Hes kablo Kayserispor-Göztepe maçını yönetecek olan hakem Mete Kalkavan, düdük çaldığı 309 maçta 72 kez kırmızı kart çıkarttı.
İlk kez Hes Kablo Kayserispor-Göztepe maçında düdük çalacak olan Mete Kalkavan, bugüne kadar 309 maç yönetti. Bu maçlarda 149 kez ev sahibi takım 82 kez deplasman takımı kazandı. 78 maç ise berabere bitti. 41 yaşındaki İstanbul Bölgesi hakemi, 1382 kez sarı kart çıkarırken 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. Mete Kalkavan, bugüne kadar en çok Beşiktaş maçı (27 kez) yönetti.
17 kez Kayserispor
Pazartesi günkü maçta düdük çalacak olan Mete Kalkavan bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor’un 17 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor, 4 galibiyet 5 beraberlik 8 yenilgi aldı. Mete Kalkavan, bu maçlarda Kayserispor’a 35 sarı kart 2 kırmızı kart gösterirken rakip takımlara ise 46 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Mete Kalkavan, son olarak Kayserispor’un geçen sezon deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor maçını yönetmişti. İstanbul Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek. Mete Kalkavan’ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:
Gençlerbirliği-Kayserispor 1-0
Mersin İY-Kayserispor 1-2
Kayserispor-Gençlerbirliği 2-3
Elazığspor-Kayserispor 0-4
Bursaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Galatasaray 1-3
Kayserispor-Fenerbahçe 0-1
Kayserispor-Sivasspor 1-1
Kayserispor-Galatasaray 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 4-1
Kayserispor-Kasımpaşa 2-2
Kayserispor-Osmanlıspor 1-4
Akhisarspor-Kayserispor 0-2
Antalyaspor-Kayserispor 2-1
Kayserispor-Akhisarspor 1-2
Bursaspor-Kayserispor 0-0
Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
6 kez Göztepe
41 yaşındaki hakem İzmir ekibinin 9 maçında düdük çaldı. Göztepe, bu maçlarda 6 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu. Mete Kalkavan, bu maçlarda Göztepe’ye 24 sarı kart 1 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 20 sarı kart, 2 kırmızı kart gösterdi. Mete Kalkavan’ın yönettiği Göztepe maçları şunlar:
Göztepe-Elazığspor 1-0
Gaziantep-Göztepe 2-4
Y.Malatya-Göztepe 1-0
Bursaspor-Göztepe 0-0
Göztepe-Sivasspor 1-0
Göztepe-Konyaspor 3-2
Göztepe-Antalyaspor 4-1
Bursaspor-Göztepe 0-0
Ankaragücü-Göztepe 1-3

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