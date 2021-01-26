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Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

26.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların yarın itibariyle karla karışık yağmur şekline döneceğini belirterek sel, su baskını ve don uyarısında bulundu.Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu gece itibariyle başlayacak olan yağmurun yarın karla karışık olacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışına döneceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların yarın itibariyle karla karışık yağmur şekline döneceğini belirterek sel, su baskını ve don uyarısında bulundu.
Denizli ve Ege Bölgesi’nde bu gece itibariyle başlayacak olan yağmurun yarın karla karışık olacağını ve yüksek kesimlerde kar yağışına döneceği açıklandı. Yağışın etkisiyle sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımlarda aksama meydana gelebileceği ifade edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde kar yağışına dönerek akşam saatlerine kadar kuvvetli (25-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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