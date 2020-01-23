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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 23.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da eksi 2, Hakkâri’de eksi 4, Bitlis’te eksi 4 ve Muş’ta 0 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Yağmur Eczanesi
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Edremit
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Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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