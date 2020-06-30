Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van’ın Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 25, Bitlis’te 26, Muş’ta 32 ve Hakkari’de 27 derece olması beklenmektedir” denildi.

