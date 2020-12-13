Meteoroloji’den Yahyalı’da kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü Yahyalı ilçesinde yarın kuvvetli yağış olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri/Yahyalı’da yarın (14.12.2020 Pazartesi) sabah saatlerinde başlayacak yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli 21-50 kg/m2 sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın da güney ve güneydoğu yönlerden fırtına 50-70 hamlesi 80 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.



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