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Metin Albayrak, Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanan ve Konyaspor'un 3-2 kazandığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını söyledi.

Metin Albayrak, Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını açıkladı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından Konyaspor'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten Metin Albayrak, "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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