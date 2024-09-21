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  4. Metin Arolat'ın ölümünden sonra yapılan paylaşım olay oldu! Çok konuşulacak 'doktor' iddiası

Metin Arolat'ın ölümünden sonra yapılan paylaşım olay oldu! Çok konuşulacak 'doktor' iddiası

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.09.2024 13:32
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu. Ünlü ismin ölüm nedeni merak edilirken sahne aldığı otelde Metin Arolat'ı dinlemeye giden bir hayranı yaptığı paylaşımla olay bir iddia ortaya attı. Çok konuşulacak paylaşım "İhmal mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

Metin Arolat'ın ölümünden sonra yapılan paylaşım olay oldu! Çok konuşulacak 'doktor' iddiası

Ünlü yönetmen ve şarkıcı 52 yaşındaki Metin Arolat, dün gece sahne aldığı mekanda aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Arolat'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu.

90'lı ve 2000'li yılların en popüler şarkılarına adını yazdıran başarılı şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldı. Performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye dönen şarkıcı ilk şarkısını söylediği anda yere yığıldı. Uzun süren müdahalenin ardından ne yazık ki 52 yaşındaki şarkıcı kurtarılamadı. Metin Arolat'a kalp masajı yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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'DOKTOR' İDDİASI OLAY OLDU!

Metin Arolat'ın ölümünün ardından da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye giden ve ölümüne şahit olan bir dinleyici, otelde doktor olmadığını ve yarım saat ambulans beklediklerini paylaştı. Dinleyicinin bu iddiası da ihmal ihtimalini akıllara getirdi.

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"ÖLÜM DİYETİNİ KALBİ KALDIRMADI" DEMİŞTİ!

Sanatçı Demet Sağıroğlu yakın arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye gitmişti. Gazetecilerin sorularını yayınlayan Sağıroğlu,"Çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı.' açıklaması yapmıştı.

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Metin Arolat'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Caminde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İzmir’e götürüleceği öğrenildi.

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Şarkıcı
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