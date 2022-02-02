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Metin Oktay kimdir? Taçsız Kral Metin Oktay neden öldü?

02.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Oktay, Galatasaray'ın efsane futbolcusuydu. Sayısız attığı goller sayesinde Metin Oktay, Taçsız Kral lakabıyla anılmaktadır. Unutulmayan futbolcu Metin Oktay, pek çok sporcuya örnek olan bir isimdir. Bu efsane isim Metin Oktay'ın hayatı ve neden genç yaşta öldüğü sporseverler tarafından hep merak edilmiştir. İşte Taçsız Kral Metin Oktay'ın hayat öyküsü...

Metin Oktay kimdir? Taçsız Kral Metin Oktay neden öldü?

Taçsız Kral Metin Oktay, küçük büyük demeden çoğu sporseverin gönlünde taht kurmuştur. Efsane futbolcu Metin Oktay, hem futbolu, hem kişiliği, hem de sözleriyle Türk spor tarihine adını altın harflerle kazımış isimlerden biri olarak biliniyor.

METİN OKTAY KİMDİR?

Metin Oktay, 2 Şubat 1936 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Oktay, futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacıkspor'da başladı. 1954-1955 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı ve 1955 yılında Galatasaray ile anlaştı. 1956 ile 1956 ve 1957-1958 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonluklarını tattı, ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu.

Efsane futbolcu Metin Oktay, 1959 yılında kurulan Millî Lig'de de gol krallıkları yaşamayı sürdürdü ve ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını korudu. 1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu elde etti.

Diger yandan 1962 ile 1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti. 1962-63 sezonunda attığı 38 gol, onu Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu yapsa da bu rekor 1987-1988 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak tarafından kırıldı ve 1996-1997 sezonunda ise Hakan Şükür tarafından eşit duruma getirildi. O sezon ligde tutturduğu maç başına 1,46 gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü olarak kayıtlara geçti. Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan efsane isim Metin Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncularından biri olmayı başardı.

TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY NEDEN ÖLDÜ?

Galatasaray'ın efsane golcüsü 13 Eylül 1991 yılında, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği bir trafik kazası sonucu 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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