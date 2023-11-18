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Metin Uca son yolculuğuna uğurlanıyor! Ünlü isimler gözyaşlarını tutamadı

18.11.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca son yolculuğuna uğurlanıyor. Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ünlü isimlerin katıldığı törenin sunuculuğunu da Sunay Akın üstlendi. Törende ünlü isimler gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, dün 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törenin sunuculuğunu ise Sunay Akın üstlendi.

METİN UCA

Metin Uca, yarın öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

mehtap uca

Sunuculuğunu Sunay Akın'ın yaptığı törende Metin Uca'nın ablası ve menajeri konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinden bahsederken zor anlar yaşayan Mehtap Uca Erdoğan, "Annemi taburcu edeceğimizi gün kaybetmiş ve seninle büyük bir şaşkınlık yaşamıştık. Şimdi yine aynısını yaşadım. Bu senaryoda sen beni çok yalnız bıraktın. Hastalığın boyunca hep güçlü durmaya çalıştım. Seninle tarifsiz bir gurur duydum" dedi.

hamdi alkan

'ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ'

Törene katılan Hamdi Alkan ise konuşmasında "29 Ekim 2023 Antakya'da Metin'i sahne için ben anons ettim. Metin yine sahnede... Hayat böyle bir şey. Benim son 10 yılımda birbirimize çok espriler yaptık çok güldürdük. Metin dünyada en güzel gülen insanlarındandır. Ben onu alkışlarla sahneye çağırmıştım, birazdan da alkışlarla uğurlayacağız. Seni çok seviyorum, çok büyük eksikliğini hissedeceğim. Güzel uyu" ifadelerini kullandı.

Metin Uca 2

METİN UCA KİMDİR?

Sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca, 13 Kasım 1961’de doğdu. Babası Hakkarili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, atv, Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.


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